Finto annuncio di vendita online, così ingannano la vittima e incassano il denaro

Presi i soldi, si sono dileguati. Due truffatori hanno ingannato un 30enne con un falso annuncio pubblicato online.

La truffa

Era dicembre quando un 30enne di Pontelongo ha visto su un sito di e-commerce l’annuncio di un bancale di pellet in vendita. Visto che il prezzo di 200 euro gli sembrava conveniente, ha contattato le due persone che avevano pubblicato l’annuncio, un 42enne di Pozzuoli pregiudicato e un 28enne pakistano con precedenti. I due hanno detto alla vittima di fare un bonifico online e poi avrebbero spedito tutto. Ma così non è stato. Il bancale non è mai arrivato a destinazione e il 30enne ha denunciato l’accaduto ai carabinieri che si sono messi subito sulle tracce dei due malviventi. Una volta rintracciati, li hanno denunciati.