Truffa online a una 19enne, i carabinieri rintracciano i malviventi e li denunciano

Invece di ricevere soldi per la vendita, ha fatto un versamento sulla carta di credito dei suoi truffatori. Che poi sono stati rintracciati dai carabinieri di Campodarsego.

La truffa

Una 19enne di Campodarsego aveva messo in vendita su Subito.it un mobile ed è stata contattata lo scorso 22 giugno da un 36enne di Milano e un 40enne di Castagneto Po (Torino). I due si sono dimostrati interessati a comprare il mobile ma invece di versare una somma di denaro hanno raggirato la giovane facendosi accreditare mille euro nel proprio conto corrente. Rintracciati dai carabinieri, sono stati denunciati per truffa in concorso.