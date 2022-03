Si finge interessata all'annuncio online, scatta la truffa: 26enne denunciata

La vendita online, le operazioni bancarie, la truffa. Una 31enne è stata raggirata da una giovane di 26 anni che le ha sottratto dei soldi per poi sparire nel nulla.

La truffa

Lunedì 28 marzo i carabinieri della stazione di Codevigo sono riusciti a rintracciare la truffatrice. E denunciarla. La giovane 26enne di Roma ha notato un annuncio online, su un popolare sito che viene utilizzato per la vendita di oggetti. Una 31enne di Correzzola aveva pubblicato l’annuncio di vendita della sua cappa da cucina e chiedeva 350 euro. La 26enne ha contattato tramite il sito la donna, ha finto di essere interessata chiedendo le caratteristiche della cappa, le modalità di spedizione. La vittima non aveva sentore che qualcosa non andasse. Così si sono accordate per il pagamento ed è qui che è entrato in gioco un modus operandi molto utilizzato nel mondo della truffa: la 26enne ha ingannato la donna e tramite alcune operazioni bancarie si è fatta versare 750 euro su una carta postepay a lei intestata. Poi è sparita. Quando la 31enne ha notato l’ammanco ha capito di essere stata raggirata e si è rivolta ai carabinieri.