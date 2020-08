Si fa accreditare migliaia di euro cercando di far sparire la transizione, ma il trucco online viene scoperto

Prima si finge interessato ad acquistare i prodotti per la macchina in vendita online, ma con uno stratagemma si fa accreditare 2mila euro sulla sua Postepay: i carabinieri di Campodarsego hanno denunciato R.G., 55enne di Milano, per truffa e riciclaggio.

La truffa

Stavolta ad essere vittima dell’ennesima truffa online è stato un 58enne del padovano che su subito.it ha messo in vendita prodotti automobilistici. Con uno stratagemma però il 55enne di Milano è riuscito nell’intento di farsi accreditare ben 2mila euro sulla sua Postepay, per poi prelevarli immediatamente con il chiaro intento di non essere rintracciato.

Le indagini

Il giochetto è durato poco, tanto che rendendosi conto dell’accaduto il 58enne ha informato i militari della locale stazione di Campodarsego che, al termine delle indagini nella giornata di mercoledì 12 agosto, hanno deferito per il reato di truffa e riciclaggio, R. G., 55enne residente a Milano.