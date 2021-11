Truffa online: raggirano il venditore e si fanno versare migliaia di euro sulle loro carte prepagate

Una truffa ben orchestrata. Una coppia di pregiudicati ha imbrogliato un 56enne ma i carabinieri sono riusciti a risalire ai due e denunciarli.

La truffa

Nella mattinata di venerdì 26 novembre i carabinieri della stazione di Bovolenta hanno denunciato per truffa due persone di Roma pregiudicate, un 46enne e una 68enne. Lo scorso marzo i due hanno intavolato una trattativa con un 56enne di Terrassa Padovana che voleva vendere un ricambio per automobile online. Sono riusciti a indurlo in inganno e si sono fatti versare su carte prepagate a loro intestate 2.750 euro.