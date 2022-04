Tenta di truffare una donna al supermercato, il vigilante interviene e scoppia la rissa: 4 denunce

È entrato in un supermercato e ha chiesto soldi insistentemente a una donna. Quando l’addetto alla sorveglianza è intervenuto per allontanarlo, l’uomo lo ha aggredito aiutato da altri connazionali.

Il fatto

Venerdì 1 aprile un 34enne romeno è entrato in un supermercato di via Callegari. Armato di cartellina e fogli firma, diceva di essere volontario di un’associazione per sordo muti e chiedeva soldi. Con una signora che stava facendo la spesa è stato particolarmente insistente, al punto che il vigilante senegalese di 58 anni, capendo che era tutto un imbroglio, gli ha chiesto di allontanarsi. A quel punto, il 34enne lo ha aggredito. In suo aiuto sono arrivati altri due connazionali e alla mischia si sono aggiunti il direttore e un cliente del supermercato. Dal nulla è sbucata una 37enne romena che ha colpito il cliente e i quattro sono scappati verso la macchina. Saliti a bordo si stavano dando alla fuga quando una pattuglia delle volanti del commissariato Stanga li ha bloccati. I quattro, tutti con precedenti, sono stati denunciati per lesioni personali aggravate in concorso. Il 34enne e un 17enne anche per porto di oggetti atti a offendere perché entrambi avevano uno spray al peperoncino. Alla lista del 34enne si è aggiunta anche l’accusa di truffa.

Le congratulazioni di Zaia

«Ha dimostrato un coraggio e un senso del dovere non comuni, affrontando quattro malintenzionati e subendone l’aggressione. Con il suo gesto ha consentito alla polizia di mettersi sulle tracce e bloccare gli aggressori in fuga. Esprimo all’addetto alla sorveglianza le mie congratulazioni per la dedizione dimostrata insieme agli auguri affinché si rimetta al più presto. A conclusione di questa vicenda spero che il suo coraggio a difesa delle persone presenti possa trovare un riconoscimento ufficiale - ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia - Quella contro questi malintenzionati è stata una risposta collettiva che mette in risalto quanto sia importante la richiesta di sicurezza e legalità che viene dai cittadini. Oltre che all’addetto alla vigilanza esprimo il mio plauso alle persone che lo hanno soccorso e aiutato e agli agenti della polizia di Stato che tanto brillantemente hanno identificato i protagonisti della truffa e dell’aggressione».