Svuotato il conto della parrocchia con un sms-truffa: sottratti oltre 160mila euro

È bastato un Sms per prosciugare il contro bancario: ad essere truffata è stata la parrocchia di Villatora di Saonara, con il parrocco don Valentino Sguotti che si è visto sottrarre 162.600 euro.

La truffa informatica

Il fatto è stato apertamente denunciato nell'ultimo bollettino parrocchiale, in cui viene spiegato che il tutto ha avuto inizio lo scorso 18 dicembre «tramite un messaggio truffaldino che chiedeva immediata verifica di un bonifico disposto sul conto corrente della parrocchia. In questo modo è stato attivato un sistema di messaggistica, coadiuvato dall'intervento telefonico di un sedicente operatore per la sicurezza informatica della banca, che ha portato alla sottrazione di un'ingente somma di denaro dai due conti correnti, tramite reiterate operazioni di prelevamento senza la disponibilità fisica del bancomat, la cui conferma è stata carpita in modo fraudolento. La sottrazione ha comportato un ammanco complessivo di 162.600 euro, 45.100 dal conto del centro parrocchiale e 117.500 da quello della parrocchia, senza che alcun blocco automatico impedisse i ripetuti prelievi effettuati da cinque sportelli bancomat di due diverse filiali di Napoli dell'Istituto di credito».