Truffa con la tecnica dello "spoofing": sottratti oltre 8 mila euro

Si sono finti operatori di Poste Italiane e hanno convinto la vittima a versare dei soldi su due carte prepagate. I carabinieri della compagnia di Piove di Sacco hanno rintracciato i truffatori.

La truffa

Giovedì 11 novembre i carabinieri hanno denunciato una coppia di Napoli di 55 e 38 anni. I due lo scorso 20 ottobre avevano contattato una 42enne di Arzergrande con la tecnica dello “spoofing”, cioè presentandosi con il numero di un altro utente. Si erano finti dipendenti delle Poste e le avevano detto che era in corso un tentativo di prelievo fraudolento. La soluzione era spostare i soldi, guarda caso, su due postepay a loro intestate. Così le hanno rubato 8.996 euro. Poste Italiane non chiede mai per telefono dati personali, dell’home banking o spinge a fare operazioni: qualora si verifichi un problema si viene invitati a presentarsi allo sportello di un ufficio.