Vaccini Covid agli insegnanti: spuntano i furbetti della doppia prenotazione

Hanno utilizzalo lo stesso codice fiscale per effettuare una doppia prenotazione nel sito dell'Ulss per i vaccini. Una per se stessi, una per un parente. I casi segnalati sarebbero diverse decine e sarebbe proprio questo il motivo per cui le liste vaccinali riservate agli insegnanti sono andate in tilt. Per questa ragione l’Ulss 6 ha immediatamente bloccato il sistema informatico per la prenotazione delle vaccinazioni del personale scolastico.

La truffa

Ad accorgersene sarebbero stati alcuni operatori che si sono trovati più persone associate allo stesso codice fiscale. «Stiamo facendo un serie di accurate verifiche – ha spiegato ai quotidiani locali la dottoressa Ivana Simoncello, direttrice del Dipartimento di Prevenzione - mai avrei immaginato potesse accadere un fatto simile». Per ora il problema verrà sistemato cancellando una delle due prenotazioni. Va specificato che per insegnanti, bidelli e amministrativi delle scuole per prenotarsi devono inserire il codice fiscale in modo che l'Ulss possa verificare, tramite gli elenchi forniti dal Ministero dell'Istruzione, che la persona abbia effettivamente diritto all'inoculazione. Per questa ragione che sono emersi i casi di doppia prenotazione: un operatore si è accorto infatti che c’erano 2 prenotazioni per lo stesso codice fiscale ma con nome diverso.