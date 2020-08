Mette in vendita una piscina su Internet, intasca i soldi e sparisce

Continuano le truffe on line con l'ennesimo episodio scoperto dai carabinieri di Ponso, che dopo una minuziosa indagine hanno denunciato in stato di libertà un ventiquattrenne originario di Scafati nel Salernitano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I fatti

Sul sito “Piscine store”, il ragazzo campano proponeva in vendita una piscina dal valore di 370 euro che aveva attirato l’attenzione di un 63enne residente a Carceri. Niente di più semplice: un bonifico e l’invio della merce. Ma qualcosa non è andato secondo i piani, tant’è che il 24enne si è reso irreperibile. In data 17 agosto, a conclusione delle indagini è stato denunciato per truffa.