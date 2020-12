Truffe online, due denunce

Due denuce, una partita dalla stazione dei carabinieri di Agna e l'altra da quella di San Martino di Lupari, per essersi fatti versare denaro senza poi far recapitare la merce acquistata.

Truffe

Il primo truffato è proprio un cittadino di Agna, trentunenne, che ha versato centosessanta euro a un giovane residente a Napoli che è stato denunciato. La play station 4 per la quale era stata versata la somma non è mai arrivata. L'altra truffata è una cittadina di Villa del Conte, che ha versato anche lei centosessanta euro, questa volta a un uomo di Zovencedo, provincia di Vicenza. L'uomo offriva pezzi di ricambio per scooter tramite un profilo instagram. Entrambi sono stati denunciati.