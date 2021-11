Promossa a primo dirigente Tullia Galliussi, capo dell’ufficio immigrazione della Questura

È stata promossa a primo dirigente della polizia di Stato Tullia Galliussi, da 8 anni a capo dell’ufficio immigrazione della Questura.

La promozione

Venerdì 5 novembre è arrivata la lieta notizia. Galliussi, friulana di origine, è in polizia dal 1997. Prima di dirigere l’ufficio immigrazione di Padova, ha diretto quello di Gorizia e Brescia e ha anche diretto il commissariato di Macomer (Nuoro) dal 2002 al 2008 e di Marghera (Venezia) dal 2011 al 2013. È sotto la sua direzione che viene avviato un progetto innovativo: per la prima volta in Italia è stato aperto uno sportello dell’ufficio immigrazione all’interno dell’Ateneo, per essere più vicini agli studenti internazionali che hanno bisogno di documenti. Dal primo gennaio di quest’anno sono 416 le espulsioni eseguite, di cui 153 con accompagnamento al Centro permanenza rimpatri, e 449 le richieste di protezione internazionale formalizzate. Le istanze di permesso di soggiorno presentate nel 2021 sono 26 mila e in media il titolo viene rilasciato nel giro di due mesi. Nel Padovano abitano 85 mila cittadini stranieri. Oltre a Galliussi sono stati promossi i commissari capo Giandomenico Fuccelli dell’ufficio di gabinetto e Alberto Cattelan, dirigente del commissariato Stanga.