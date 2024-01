La denuncia: «Turetta un privilegiato, Montorio invivibile per tutti gli altri detenuti»

Su una cosa sindacato di Polizia, il Saap, e le associazioni che si occupano di carcere sono certamente d'accordo, è che in quello di Montorio a Verona, la situazione all'interno è drammaticamente seria e difficile. Anche se dal penitenziario smentiscono domenica scorsa ci sarebbe stato un nuovo tentativo di suicidio da parte di un detenuto a fronte di tre decessi avvenuti in questo modo, lo scorso anno.

Un carcere, quello di Montorio, che da poco più di un mese è sotto i riflettori per la presenza di Filippo Turetta, l'assassino di Giulia Cecchettin. Una vicenda attorno alla quale c'è un'altissima attenzione e questo secondo molti avrebbe portato a un trattamento di favore all'interno del carcere. E' la denuncia che fa anche il direttivo di Sbarre di Zucchero, movimento che si pone come scopo principale la sensibilizzazione a favore delle condizioni dei detenuti e delle detenute nelle carceri in Italia costituitosi a Verona, ad agosto 2022, a seguito del suicidio di una giovane detenuta, Donatela Hodo. Tra gli eventi che Sbarre di Zucchero promuove c'è la raccolta di indumenti per la popolazione detenuta, convegni, attività di volontariato, di servizio e di divulgazione attraverso convegni sia in presenza che via Web. «Dopo aver reso noto il malumore che aleggiava tra detenuti, parenti ed avvocati, abbiamo scelto il silenzio ma, di fronte alla perdita di queste giovani vite (Farhady Mortaza, 30 anni, in cella da solo per problemi psichiatrici, Giovanni Polin, 34 anni, Oussama Sadek, 30 anni, anche lui isolato, in cella da solo nonostante precedenti atti di autolesionismo, a 3 mesi dal fine pena) non possiamo tacere di fronte al differente trattamento detentivo. La linea di Sbarre di Zucchero sulla presenza di Turetta a Montorio è stata chiara dall’inizio: capire perché esistano dei privilegi. Perché un diritto se non è per tutti diventa un privilegio a tutti gli effetti e noi non possiamo e non vogliamo far finta di nulla». Questo hanno scritto in un comunicato e che ci hanno poi confermato anche al telefono. Di Turetta si è molto scritto del fatto che passi il tempo a giocare alla Playstation, mentre ci è stato spiegato come anche il passatempo più popolare che esista era stato promesso a tutte le sezioni mentre in realtà così non è. Questo non vuol dire che Turetta ci passi le giornate ma che ne ha la disponibilità. Cosa che tutti gli altri non hanno. Il vero problema però, come sarà facile intuire, è stato rappresentato dal fatto che ogni decisione e scelta fatta da quando l'omicida di Torreglia è rinchiuso a Verona è andata in un'unica direzione, quello di proteggerlo. Questo perché proprio per via della presenza di quel detenuto c'è tanta attenzione verso quel carcere. Cosa che effettivamente prima non c'era. E' ovvio che non sono i giochi della Nntendo il problema, anche se quello di cui stiamo parlando è un contesto in cui qualsiasi cosa aiuti a far trascorrere il tempo è vista come una opportunità speciale. Ma quello che viene messo in discussione da Sbarre di Zucchero è che se per Turetta si è pensato addirittura a un "tutor" con il quale condividere la cella, dall'altra viene isolato chi gesti di autolesionismo li ha davvero compiuti, fino ad arrivare ad uccidersi.

Il sindacato invece protesta per una nuova aggressione a un agente durante una perquisizione. «L’ingresso illecito di cellulari negli istituti è ormai un flusso continuo», ha denunciato Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, che fa riferimento proprio all’ultimo episodio registrato nel carcere di Verona dove «è stato sequestrato uno smartphone e relativi accessori in una stanza occupata da due detenuti, uno italiano e l’altro straniero, che avevo entrambi in uso il telefonino. E' assurdo che gli apparecchi per accertare la presenza dei telefoni cellulari non vengano usati nelle celle, ma durante lo svolgimento delle prove d’esame scritte del personale di polizia che ambisce ad acquisire il grado superiore».

Filippo Turetta non è l'unico detenuto padovano detenuto nel carcere di Montorio. A Verona è anche rinchiusa Valentina Boscaro, condannata per l'omicidio di Mattia Caruso a 24 anni di reclusione. Ma nello stesso penitenziario è detenuto anche Massimo Zen, l'ex guardia giurata condannato a 9 anni e 6 mesi per omicidio volontario dopo aver sparato a un ladro in fuga, uccidendolo. Zen ha anche partecipato a proteste con altri detenuti e pure a uno sciopero della fame, l'estate scorsa, che ha coinvolto circa 70 carcerati. Visto quanto viene però riportato anche in questi giorni la situazione non deve essere affatto migliorata.

E' chiaro che la presenza di Turetta, vista l'attenzione che c'è ancora attorno alla drammatica vicenda di Giulia Cecchettin, apre a due possibilità. Continuare come si sta facendo, proteggendo un solo detenuto, oppure aprire una seria discussione che porti a interventi seri affinché tutta la popolazione carceraria possa godere delle stesse attenzioni e soprattutto potere vivere una vita dignitosa. Anche se si sta scontando una pena.

Il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Sen. Andrea Ostellari, proprio in queste ore è in visita al carcere di Montorio: «Il carcere non è un parco divertimenti. I detenuti devono studiare, lavorare e partecipare a un percorso di rieducazione. Venerdì 12 gennaio farò nuovamente visita alla Casa circondariale di Verona, insieme al presidente della Commissione Giustizia della Camera, on. Ciro Maschio. Chi ha sbagliato deve espiare la sua pena, in condizioni di piena dignità, ma senza premi. Voglio assicurarmi che questo accada anche nell’istituto veronese. In caso contrario adotteremo i provvedimenti necessari».