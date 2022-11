Turista tedesco danneggia un’auto in sosta e va dai vigili per cercare il proprietario 

Come dovrebbero andare le cose in un mondo civile: il verbale dell’agente della Polizia Locale di Montegrotto Terme non sarebbe niente di particolare, in un mondo civile. Invece leggerlo apre il cuore.

Mercoledì 24 novembre, un turista tedesco si è presentato nel primo pomeriggio alla comando della polizia locale, mostrando delle fotografie di una cinquecento posteggiata in vicolo San Mauro, nel centro della città termale, danneggiata. In inglese ha spiegato alla polizia locale che facendo manovra con la sua Mercedes aveva urtato una delle portiere delle macchina e che voleva sapere come fare per rifondere il danno al proprietario.

L’agente tramite il portale della motorizzazione civile è risalito alla proprietaria del veicolo e l’ha contatta telefonicamente: non si era ancora accorta del danno. Ma la ragazza, una sempiterna residente in viale Stazione, prontamente ha spiegato che il parafango posteriore doveva già essere oggetto di sistemazione perché danneggiato e che della spesa non doveva farsi carico il turista tedesco.

Sampietrina e l'autista tedesco si sono poi accordati per un appuntamento presso l’hotel Tergesteo, dve il turista alloggia in questi giorni, per compilare il modulo CAI per la refezione del danno. «Ho pensato - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - di scrivere due righe con un attestazione di stima al turista tedesco, perché se comportarsi così fosse la normalità ci sentiremmo tutti maggiormente sicuri e fiduciosi nel prossimo».