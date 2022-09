Turista finlandese si perde tra le calli di Venezia, dopo 20 giorni viene ritrovata a Padova

Tutto è bene quel che finisce bene. Una turista finlandese si era persa venti giorni fa a Venezia, ma poi è stata ritrovata a Padova. La donna, di circa 70 anni, era arrivata in laguna circa un mese fa in compagnia del marito, ma dopo alcuni giorni di soggiorno si era persa, non lasciando nessuna traccia. Con se non aveva né soldi né un telefono. Il marito si è subito rivolto ai carabinieri per denunciare la scomparsa della moglie, ma dopo alcuni giorni è comunque tornato in Finlandia ad attendere notizie.

Il ritrovamento

Come racconta Il Mattino di Padova, dopo 20 lunghi giorni di attesa, giovedì sera, la donna è stata ritrovata. Soffre di disturbi di memoria, quindi non è stata subito in grado di fornire informazioni utili al riconoscimento. Era in via Chiesanuova e dormiva per terra da giorni, ma non è stata in grado di spiegare come e perché da Venezia si fosse ritrovata a Padova. A rintracciarla sono stati i carabinieri di Noventa Padovana, che si sono avvicinati per chiederle se servisse aiuto. La donna, che parla solo inglese, ha poi raccontato di essere una turista finlandese e di aver perso i contatti con il marito. Su di lei infatti pendeva un provvedimento di rintraccio delle autorità finlandesi.

Padova

Una volta accompagnata nella caserma dei carabinieri di Noventa Padovana, è stato avvisato il marito, mentre per lei è stata trovata una sistemazione in attesa di metterla nelle condizioni di tornare a casa grazie ai Servizi Sociali del Comune di Padova. In attesa del marito la donna è stata anche accompagnata da alcuni operatori a visitare la città del Santo, prima di poter reincontrare il marito la notte tra venerdì e sabato.