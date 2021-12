Guida a folle velocità alla vigilia: conducente ubriaca e passeggero con la marijuana

Una vigilia di Natale "allegra", per così dire. Due 35enni sono stati sorpresi dalla polizia locale lei ubriaca e lui con della marijuana nel marsupio.

Marijuana e alcol alla vigilia

Nella serata di venerdì 24 dicembre una pattuglia della polizia locale di Curtarolo ha fermato in via Montenero una coppia a bordo di un'auto che è passata a grande velocità. Quando uno dei vigili ha fatto segno di fermarsi la conducente ha perso il controllo del veicolo arrestandosi proprio a pochi centimetri dal poliziotto. I due vigili hanno capito subito che qualcosa non andava: nel marsupio del passeggero hanno trovato un grinder con alcuni grammi di marijuana. La droga è stata sequestrata e l'uomo è stato segnalato alla Prefettura come assuntore. La donna al volante, invece, uscita dal veicolo faceva fatica a camminare e biascicava. Era evidentemente ubriaca. Sono arrivate altre due pattuglie inviate dalla centrale operativa di Camposampiero che hanno effettuato l'alcol test alla donna: il risultato era di 1,32 grammi per litro perciò è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza. Si è giustificata dicendo di aver bevuto un prosecco in compagnia prima di rientrare a casa per la cena.

Il comandante

«Questo episodio è stato ancora una volta la dimostrazione della validità della convenzione stretta tra la Federazione con il comune di Curtarolo - ha commentato il comandante Antonio Paolocci - Da solo l'agente in servizio a Curtarolo poco avrebbe potuto fare, ma l'intervento in supporto dei nostri agenti con strumenti tecnologici come un etilometro di ultima generazione e il narcotest ha permesso di togliere dalla strada la vigilia di natale una coppia di giovani alla guida alterati dall'alcol e dall'uso di sostanze stupefacenti. Voglio anche ringraziare gli agenti intervenuti che per portare a termine l'intervento la vigilia di natale hanno rinunciato al programmato cenone in famiglia per le esigenze sopravvenute di servizio».