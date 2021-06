Ubriachi nella notte vanno in giro con un segnale stradale sotto braccio

Due giovani, uno residente in provincia di Padova, sono passati così di fronte alla questura di Vicenza: notati dalla polizia, sono stati denunciati per ubriachezza molesta

Hanno "festeggiato" la fine del coprifuoco in una maniera alquanto singolare: girovagando in giro per la città da ubriachi e con un cartello da segnaletica stradale sotto braccio. Lo hanno fatto alle 2:45 di martedì 8 giugno proprio davanti agli occhi della polizia vicentina.

Il fatto

I due, un 22enne di Pordenone e un 26enne di Piove di Sacco, sono infatti passati davanti davanti agli uffici della questura viale Mazzini a Vicenza nel cuore della notte e con lo strano trofeo, preso chissà dove, in mano. Inevitabile che venissero fermati da una volante della polizia che stava rientrando, impossibile per gli agenti non notarli, visto che a stento si reggevano in piedi. Per entrambi i beoni notturni è scattata una multa per ubriachezza, mentre il segnale stradale, la mattina dopo, è stato consegnato al Comune per stabilirne la provenienza ed eventualmente constatare se ci sono stati danneggiamenti alla cosa pubblica.