Sul 16 ubriachi e senza mascherina, il conducente ferma il bus

I due sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio e per ubriachezza molesta

Sono stati denunciati e per interruzione di pubblico servizio e per ubriachezza molesta, C.M. trentenne di Romano Ezzelino in provincia di Vicenza e N.C, trentaseienne di Ponte San Nicolò.

Bus 16

Entrambi noti alle forze alle dell'ordine, i due erano visibilmente alterati e senza mascherina sul bus numero 16 nella serata di martedì 17 agosto. Quando gli è stato fatto notare che avrebberlo dovuto indossarla sono stati invitati a farlo ma sono andati in escandescenza. L'autista del bus numero 16 è stato così costretto a interrompere il servizio e chiamare le forze dell'ordine. Dopo una ventina di minuti l'intervento della volante e il bus che ha potuto riprendere il percorso.