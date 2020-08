Ubriaco fradicio molesta i clienti di un bar e aggredisce i carabinieri: arrestato

Qualche birra di troppo e parte la sceneggiata. Prima molesta i clienti del bar e poi aggredisce i carabinieri chiamati in aiuto. E il tutto culmina con l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti

Nel pomeriggio di domenica 23 agosto un tunisino di 38 anni si trovava ad un bar in via Adriatica a Padova dove, ubriaco fradicio, infastidiva pesantemente gli altri clienti. Sono stati chiamati i carabinieri di Padova per farlo allontanare ma il 38enne non voleva dare le proprie generalità e ha cercato di picchiare i carabinieri. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, è stato portato nelle camere di sicurezza della stazione di Padova principale in attesa della direttissima.