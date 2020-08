Ubriaco si attacca ai campanelli e sveglia tutto il condominio: l'uomo è stato multato

Si è attaccato ai campanelli e ha svegliato tutto il vicinato, impedendo di dormire ai residenti che hanno chiamato la polizia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La vicenda

Nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 agosto un uomo ubriaco fradicio si trovava in via Alfieri. Completamente preso dai fumi dell’alcol ha cominciato a suonare contemporaneamente i campanelli di un condominio spaventando e disturbando i residenti. Alle 4 di mattina, non potendone più, i condomini hanno chiamato la polizia: gli agenti hanno trovato l’uomo accovacciato dietro a delle piante e lo hanno sanzionato per ubriachezza.