Ubriaco, tenta di introdursi a casa dell'ex moglie la sera tardi: 46enne arrestato

Ubriaco, ha cercato di introdursi la sera tardi nella casa dell'ex moglie, dove vivono anche i loro figli minorenni. I carabinieri lo hanno arrestato.

Il fatto

Era la sera di lunedì 2 maggio quando una segnalazione è arrivata al 112. Una persona ha visto un uomo tentare di entrare in un'abitazione evidentemente non di sua proprietà o comunque non nella sua disponibilità. I carabinieri del Norm di Padova si sono recati in via Altichiero da Zevio e hanno visto un 46enne marocchino completamente ubriaco tentare di entrare in una casa. Lì ci vivono l'ex moglie e i figli minorenni che non si erano accorti di nulla. I carabinieri lo hanno bloccato e l'uomo ha opposto una forte resistenza, cercando di scappare e di colpire i militari dell'Arma. Non è riuscito a fuggire. È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e sottoposto agli arresti domiciliari: la misura è stata convalidata la mattina successiva, 3 maggio, a seguito del giudizio per direttissima.