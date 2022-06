Ubriaco fradicio, armato di coltello, crea il panico tra la gente

Paura ieri in piazza Incoronata a Piove di Sacco. Un nigeriano di 31 anni ha cominciato ad infastidire i passanti con l'aggravante di tenere in mano un coltello. Sul posto si è portata una pattuglia dei carabinieri che è riuscita a disarmarlo.

Precedenti

E' stato portato in caserma e denunciato per porto di oggetti atti ad offendere. A suo carico anche una sanzione amministrativa per ubriachezza. Non è dato sapere cosa l'abbia spinto a tenere tale comportamento. Fortuna ha voluto che nei concitati momenti che hanno preceduto l'arrivo delle forze dell'ordine, nessuno rimanesse ferito. L'indagato è risultato figura nota alle forze dell'ordine per precedenti reati.