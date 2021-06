Ubriaco fuori dal bar, inveisce contro gli agenti

E' successo poco dopo l'una di notte nei pressi del Bar Luce in via Savona

La polizia è stata chiamata per via degli eccessivi schiamazzi che arrivavano dalla strada, in via Savona.,nei pressi del Bar Luce.

Ubriachezza molesta

Quando gli agenti sono giunti sul posto il protagonista dei rumori molesti, un quarantunenne di origini rumene, si è scagliato contro di loro apostrofandoli. Il quarantunenne, in evidente stato di alterazione dato dall'eccesso di alcol, è stato denunciato per minacce e oltraggio a pubblico ufficilale. Inoltre l'uomo è stato multato per ubriachezza molesta.