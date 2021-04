Vede i carabinieri passare e li insulta, poi colpisce uno di loro: 45enne ubriaco denunciato

Era talmente ubriaco che quando i carabinieri si sono avvicinati ha cercato di picchiarli. Immobilizzato, l’uomo è stato denunciato.

Il fatto

Nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 aprile un 45enne di Brugine ha dato di matto al di fuori di “Arte pizza”. Completamente ubriaco, ha insultato i carabinieri che passavano di lì e che, ovviamente, si sono fermati. Ma l’uomo non aveva nessuna intenzione di mostrare i documenti e per allontanarsi ha colpito al gomito sinistro uno dei carabinieri, procurandogli lesioni guaribili in 10 giorni. Sono riusciti a immobilizzarlo e identificarlo: il 45enne è stato denunciato per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale e multato per ubriachezza.