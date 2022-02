Uccisi dai neofascisti nel 1981, il ricordo dei carabinieri Codotto e Maronese

Enea Codotto, di Latisana (Udine), classe 1955, e Luigi Maronese di Treviso, classe 1957, hanno pagato con la vita uno dei più drammatici capitoli della sanguinosa e lunga stagione dei cosiddetti anni di piombo. La notte di giovedì 5 febbraio 1981 infatti, cadono vittime di un commando di terroristi neri, precisamente dei Nar, sul Lungargine Scaricatore a Padova. Per questo, anche quest'anno, le autorità militari e civili della nostra città hanno reso omaggio alle due vittime deponendo una corona di fiori nel luogo esatto dove avvenne il fatto. Una cerimonia come sempre toccante, che si è svolta nella mattinata di sabato, in concomitanza con il triste anniversario.

Alle ore 09.00, il Comandante della Legione Carabinieri “Veneto” Generale di Brigata Giuseppe Spina, alla presenza di una rappresentanza di militari dei Comandi dell’Arma di Padova, dell’Associazione Nazionale Carabinieri, del vice Prefetto, del vice sindaco di Padova e del Questore, ha deposto una composizione floreale davanti alla stele eretta sul luogo dove avvenne il duplice omicidio. A seguire presso la caserma di via Rismondo n. 4 intitolata a “Codotto e Maronese” si è svolto un momento di raccoglimento presso la lapide con la deposizione di un mazzo di fiori per poi concludersi nella cappella ubicata all’interno della Caserma, in cui si è celebrata una Santa Messa ufficiata dal 2° Cappellano Militare Capo, Don Corrado TOMBOLAN.