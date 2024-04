Ucciso con una coltellata, fermato presunto assassino

Un uomo di 30 anni è stato fermato dai carabinieri , è accusato dell'uccisione di un 32enne, il cui corpo esanime è stato trovato stamane a Villafranca Padovana, intorno alle 6.30. Il deceduto presentava una profonda ferita ad un fianco, prodotta con un coltello.

Secondo quanto si è appreso, il corpo è stato visto da un residente che ha dato l'allarme, chiamando il 112. Mentre i Carabinieri giungevano sul posto, l'aggressore si è dato alla fuga ma i rumori hanno svegliato i cani delle case vicine che hanno cominciato ad abbaiare. Un ispettore di polizia che abita nello stesso quartiere si è quindi affacciato per capire cosa stesse avvenendo e ha notato il presunto killer tentare di scavalcare una recinzione. Avendolo riconosciuto, si è messo sulle sue tracce, coordinandosi con l'equipaggio del 112. Poco dopo ha scorto seminascosto in una siepe, l'agente lo ha inseguito e raggiunto. L'attività di indagine, condotta dai Carabinieri, sta proseguendo per l'esatta definizione del delitto e per accertare le responsabilità del fermato.

Dalle prime indoscrezioni sembrerebbe trattarsi di un regolamento di conti legato alla spaccio di stupefacenti. L’omicida infatti aveva ppena trascorso un periodo in una comunità di recupero. Nel momento del fermo è apparso in stato confusionale. L'arma utilzzata è un coltello da cucina. I due si conoscevano bene e abitano nella stessa zona.

La vittima si chiama Michael Boschetto ed aveva 32 anni. Nel 2013 era stato arrestato per possesso di 30 grammi di mefedrone e per questo era stato condotto al carcere Due Palazzi di Padova. L'omicidio, secondo le prime indiscrezioni, si sarebbe consumato nell'abitazione del trentaduenne. Sul luogo del ritrovamento del cadavere è arrivato anche il pm della Procura di Padova, Benedetto Roberti.