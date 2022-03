Guerra in Ucraina, la Regione Veneto attiva un conto corrente per l'assistenza ai profughi

È attivo il conto corrente di solidarietà su cui far confluire offerte e donazioni per l’assistenza ai profughi civili dell’Ucraina che stanno giungendo in Veneto, aperto dalla Regione.

Coordinate

Queste le coordinate:

Conto corrente intestato a REGIONE DEL VENETO

Causale SOSTEGNO EMERGENZA UCRAINA

Iban IT65G0200802017000106358023

Bic/swift UNCRITM1VF2

Si consiglia di conservare la ricevuta di bonifico, poiché ogni versamento gode di detraibilità IRPEF e deducibilità IRES come previsto per le erogazioni liberali in denaro in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate tramite ONLUS, amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, associazioni sindacali etc.