Ucraina, sono nove i pazienti in fuga dalla guerra attualmente seguiti dall'Azienda Ospedaliera

Sono nove i pazienti ucraini in fuga dalla guerra attualmente seguiti dall'Azienda Ospedaliera: a darne notizia è il direttore generale Giuseppe Dal Ben nel corso del consueto punto stampa settimanale.

Ucraina

Tra loro vi sono cinque bambini, dei quali quattro ricoverati e uno curato in day hospital: due di loro hanno problematiche oncoematologiche, due sono alle prese con patologie cardiovascolari e miopatie mentre uno è nato prematuro 17 giorni fa ed è anche già stato operato, con Dal Ben che in merito si sbilancia: «Siamo ottimisti». L'ultimo minore è arrivato lunedì da Varsavia via Verona, gli altri hanno 2, 4 e 10 anni. Tra gli adulti, invece, figurano tre dializzati e un ricoverato in neurologia a causa di un ictus.

Covid

Nel corso del punto stampa Giuseppe Dal Ben ha anche fatto un riepilogo generale sulla situazione Covid: «Ci aspettiamo il picco di contagi per Pasqua. Nell'ultima settimana abbiamo registrato 27 nuovi ricoveri, mentre i posti letto attualmente occupati sono 82 di cui 63 in area medica, 6 in Pediatria, 4 in terapia subintensiva e 6 in terapia intensiva. 55 degli 82 ricoverati, però, sono "Covid per caso", ovvero hanno scoperto la loro positività solo al momento dell'ospedalizzazione per altri motivi».