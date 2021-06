Nuovo sportello per il rilascio dei passaporti ad Abano: operativo dal 1 luglio

A Villa Bassi ad Abano Terme, il questore Isabella Fusiello e il sindaco Federico Barbierato hanno firmato il protocollo d’intesa per l’apertura di uno sportello per il rilascio dei passaporti per i residenti, che sarà collocato presso l’ufficio anagrafe del comune

Dal 1 luglio sarà operativo il nuovo sportello per il rilascio passaporti della Questura di Padova ad Abano Terme.

Lo sportello

La mattina di venerdì 4 giugno, a Villa Bassi ad Abano Terme, il questore Isabella Fusiello e il sindaco Federico Barbierato hanno firmato il protocollo d’intesa per l’apertura di uno sportello per il rilascio dei passaporti per i residenti, che sarà collocato presso l’ufficio anagrafe del comune. Presenti anche altri sindaci del territorio che hanno chiesto l’apertura di uno sportello simile nei loro comuni. L’ufficio sarà operativo dal 1 luglio e sul sito del comune di Abano verranno pubblicate a breve le informazioni per prenotare un appuntamento. Uffici come questo sono stati già aperti a Cittadella e Camposampiero.