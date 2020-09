Covid, Uls 6 Euganea: 10 scuole con casi di Covid, la situazione aggiornata

Oltre alla questione riguardante l'asilo notturno del Torresino, giovedì mattina l'Uls 6 Eugane ha tenuto un punto stampa per aggiornare sulla situazione delle scuole in provincia di Padova. Dal 7 settembre sono stati effettutati quasi 3900 tamponi ai bambini e ai ragazzi fino ai 17 anni. In 10 istituti sono stati rilevati alunni positivi: si tratta di 3 superiori, 3 scuole medie, 3 scuole materne e 1 elementare. Novantanove bambini sono attualmente in isolamento e con loro anche 18 insegnanti. Il dato confortante è che al momento nessuno positivo al covid ha contagiato altri compagni. In almeno 3 casi i bambini sono andati a scuola con la febbre nonostante l'obbligo della misurazione alla mattina e questo ha imposto l'isolamento per tutta la sezione.

Ospedali

Per quanto riguarda gli ospedali attualmente, in quelli gestiti dall'Uls 6 Euganea, ci sono 2 pazienti in terapia intensiva, uno a Schiavonia e uno a Camposampiero. Proprio a Camposampiero è stato riattivato l'ospedale di comunità (12 posti letto) che accoglie i malati positivi che hanno ancora bisogno di cure e che non possono riceverle con l'assistenza domiciliare. La situazione nelle case di riposo al momento è sotto controllo: solo in una struttura c'è un soggetto positivo.