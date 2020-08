Covid: altri focolai di ritorno da Corfù, nelle case di riposo la situazione è sotto controllo

«Non siate turisti per caso ma turisti con il senno». Domenico Scibetta, direttore generale dell'Usl 6 Eugane ha fatto il punto sulla situazione Covid in provincia di Padova nella settimana che porta al Ferragosto: «Siamo alle prese con alcuni focolai di rientro dall'estero e dalle ferie estive. Si tratta per lo più di giovani. L'età media dei contagiati si è molto abbassata, stiamo trattando focolai di giovani di rientro Isola di Corfù. Due erano già noti, un altro l'abbiamo scoperto stamattina».

Case riposo

L'allarme sembra rientrato nelle case di riposo: la Bonora di Camposampiero è ormai Covid-free, l'Ira che ha ben organizzato i suoi reparti ha contato 4 ospiti positivi e la situazione sta nettamente migliorando così come alla Beggiato di Conselve (2 oss in isolamento) e a Bovolenta dove un negativizzato si è di nuovo positivizzato. Così Ivana Simoncello, responsabile del reparto di prevenzione dell'Uls: «L'età media dei contagiati è sotto i 30 anni, è una popolazione giovane, che sta bene, con sintomatologia lieve che può essere confusa con raffreddamento e che spesso è reduce da una vacanze all'estero e in qualche caso in Italia».

Campagna anti influenzale

Per quanto riguarda la prossima campagna anti influenzale l'idea è quella di farla partire a inizio ottobre, di fatto un mese prima rispetto alla normalità. Il vaccino sarà gratuito anche per la fascia di popolazione tra i 60 e i 65 anni oltre che per tutti gli over 65.