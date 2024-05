Ultima Generazione, ancora in Questura i cinque fermati

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I cinque attivisti di Ultima Generazione, per una non azione non compiuta il 12 aprile e per la quale erano già stati trattenuti in questura di Padova, sono stati nuovamente prelevati dalle loro case dalla polizia, questa mattina, e riportati negli uffici di Piazzetta Palatucci. Sembra sia stato il pm Benedetto Roberti a dare disposizione per le perquisizioni avvenute in quattro abitazioni e il sequestro di cellulari e computer. L'avvocato Leonardo De Luca difende i cinque attivisti che questa mattina sono stati sottoposti a perquisizione e portati in Questura. Raggiunto al telefono commenta così quanto sta accadendo: «Ci troviamo di fronte a decreti di sequesto in assenza di offensività, gli attivisti che ora sono in Questura non hannno porto in essere alcuna manifestazione non autorizzara». Poi chiarisce: «Ci difenderemonin sede giurisdizionale appena avremo gli atti chiederemo il riesame».

Il consigliere regionale Arturo Lorenzoni appena saputa la notizia si è precipitato fuori dalla Questura per portare solidarietà agli attivisti: «Questa mattina quattro giovani di Ultima Generazione a Padova hanno subito perquisizioni nelle loro case e sono stati portati in Questura per accertamenti. Sono ragazzi che si impegnano per la lotta ai cambiamenti climatici, che ci vogliono aprire gli occhi, ma che non ho mai visto far del male a nessuno. È questo il modo di confrontarsi con loro? Possibile che la risposta sia mandare la polizia e non essere capaci di dialogare?». Hanno portato la loro solidarietà anche Giuliana Beltrame e Paolo Benvegnù.

Sulla vicenda si è espresso anche l'onorevole Alessandro Zan: «Il ministro Piantedosi riferisca al più presto in Parlamento su quanto avvenuto a Padova questa notte nei confronti di attivisti di Ultima Generazione, tra cui ci sarebbero anche persone minorenni". Lo afferma Alessandro Zan, membro della segreteria nazionale del Partito Democratico in una nota». Giudizio nettamente negativo su quanto successo: «Perquisizioni, sequestri di cellulari e pc: questa non può essere la risposta dello Stato a ragazze e ragazzi che si battono in modo pacifico per contrastare i cambiamenti climatici. Questo episodio segue quanto già avvenuto nelle scorse settimane, quando un cronista del Mattino di Padova era stato trattenuto in questura per diverse ore. Le Forze dell'Ordine non possono mai essere sottoposte a pressioni politiche tali da generare reazioni che appaiono inadeguate e sproporzionate rispetto alle circostanze». Infine l'utlima stoccata di Zan: «La destra di governo, che ha gettato fango e lanciato una campagna d'odio verso questi attivisti definendoli addirittura "terroristi", è responsabile di questo clima inedito di controllo e repressioni. Piantedosi deve chiarire».