Va giù anche l'ultimo passaggio a livello della città

Entro 3 mesi la ditta che si è aggiudicata il lavoro dovrà realizzare una rampa alternativa per il passaggio e abbattere la sbarra di via Gramsci. Poi Padova non ne avrà più neanche uno

Entro tre mesi andrà giù anche l'ultimo passaggio a livello di Padova in via Gramsci. Conclusi gli espropri, l'amministrazione ha affidato i lavori (ci vorranno 327mila euro) per la realizzazione di una rampa e offrire ai residenti un nuovo accesso su via Friburgo.

L'alternativa

Dopo il via libera all'accordo con Rfi per l'eliminazione definitiva della piccola sbarra, che attualmente serve solamente otto case singole, tutte tagliate fuori dal resto della zona, si è arrivata quindi alla fase finale. Quella è l'unica via di accesso per gli abitanti delle 8 casette, per questo l'amministrazione ha trovato un'alternativa per non tenerli isolati all'interno. Il progetto definitivo prevede una rampa che consentirà di superare il dislivello esistente di circa 4 metri tra il piano stradale di via Friburgo e via Gramsci. Il tracciato della bretella sarà combinato su due curve in successione, grazie alle quali si raggiungerà la quota più alta di via Gramsci, che sarà a doppio senso di circolazione alternata a vista, permettendo quindi l’immissione su via Friburgo, poi regolata con un segnale di stop a fine strada.

L'ultimo passaggio a livello

L'eliminazione del passaggio a livello di via Gramsci rientra in piano molto più ampio avviato dalle Ferrovie all'inizio del millennio, che punta a ridurre il più possibile la presenza di sbarre all'interno delle città. Dopo la chiusura degli ultimi due grandi passaggi a livello, in via Bezzecca e via Friburgo, l'amministrazione si è dovuta reinventare una viabilità alternativa in entrambe le zone, causando all'epoca inevitabilmente alcuni disagi, poi risolti nel tempo grazie ad una più efficace segnaletica e all'abitudine degli automobilisti padovani. Problemi che non ci saranno invece in via Gramsci, dove il passaggio dei mezzi è sostanzialmente solo privato.