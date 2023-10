L'ultimo saluto alla piccola Gioia e a mamma Maria Grazia

In tantissimi per salutare madre e figlia che hanno perso la vita nel terribile incidente stradale sulla A13

Erano in tanti a salutare per l’ultima volta mamma Maria Grazia e la figlia Gioia, 49 e 5 anni, che hanno perso la vita nel terribile incidente stradale sulla A13, nel Ferrarese. L'incidente è avvenuto il 27 settembre alle 14 lungo l'autostrada tra i caselli di Ferrara Nord e Ferrara Sud. Il funerale si è celebrato al Santuario della Madonna della Salute di Monteortone. Maria Grazia Forgetta, 49 anni, era originaria di Roccamonfina, in provincia di Caserta, ma residente ad Abano Terme. La figlia, che avrebbe compiuto 6 anni tra pochi giorni. Il papà ha letto una lettera commovente durante la celebrazione, dove tanti bambini hanno portato fiori e lasciato volare in cielo tantissimi palloncini.