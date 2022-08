Quello nella chiesa di Santa Sofia è stato l’ultimo saluto ad Andrea Zanella, il noto commerciante padovano morto nella giornata del 16 agosto dopo aver portato in salvo due persone che si trovavano in difficoltà nel mare di Porto Ercole. L'imprenditore patavino si trovava lì in vacanza con la moglie.

Funerali

I funerali si sono tenuti questa mattina, lunedì 22 agosto, alle ore 10.30 in una chiesa di Santa Sofia gremita. Il commerciante padovano, titolare del negozio Pinaider, era uno dei riferimenti del Borgo Altinate e un personaggio molto noto in città.

Ricordo

Presenti alle esequie molti colleghi commercianti, l'assessore al commercio Antonio Bressa, con tanto di fascia tricolore in rappresentanza di tutta l'amministrazione comunale, il presidente di Ascom Padova, Patrizio Bertin, l'ex consigliera comunale e rappresentante di Acc (Associazione Commercianti del Centro) Vanda Pellizzari. Al termine della funzione parenti e famigliari hanno ricordato Zanella attraverso aneddoti e racconti.