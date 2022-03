L'ultimo saluto al piccolo Diego, giovedì i funerali: aveva solo 27 giorni

Il piccolo Diego non ce l’ha fatta. Venuto alla luce all’ospedale di Chioggia è mancato il 7 marzo dopo 27 giorni nel reparto di pediatria di Padova.

Funerali

Figlio del presidente del mandamento di Confartigianato Imprese di Piove di Sacco, Giovanni Massimo Uliana, il piccolo Diego riceverà l’ultimo saluto il pomeriggio di giovedì 24 presso la chiesa parrocchiale di Vallonga. Le esequie sono fissate per le ore 15 e 30 mentre la sera alle 20 e 30 l’intera comunità è stata invitata per un momento di preghiera per il piccolo Diego.

Doppio lutto

Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità del piovese, anche perché del decesso del neonato, Diego Uliana, si è saputo solo martedì 22 marzo. La voce si è sparsa mentre si stava celebrando un altro funerale, Diego Boscolo Nata, anche lui personalità molto nota e molto attiva nello stesso mandamento di Confartagianato del papà del bambino troppo precocemente scomparso. L’estremo saluto gli è stato dato proprio mentre si veniva a conoscenza di questo nuovo lutto.