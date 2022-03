“Un arcobaleno di poesia per la mia città”: i disegni dei bambini colorano le vetrine dei negozi

I bambini della scuola Arcobaleno di Mezzavia di Montegrotto Terme hanno realizzato alcuni disegni a tema primaverile che sono stati donati alle attività commerciali in occasione della giornata mondiale della poesia, il 21 marzo.

Esposizione

I disegni sono stati poi esposti nelle vetrine dei commercianti che hanno aderito sia per festeggiare la giornata mondiale della poesia, sia per celebrare l’inizio della primavera. «Molto bello è stato anche il fatto di dare la possibilità agli esercenti di completare l’opera dei bambini con una frase poetica a loro piacimento.Voglio ringraziare per il successo dell’iniziativa i bambini e le maestre della scuola Arcobaleno, l’ufficio istruzione del comune di Montegrotto Terme e i commercianti che hanno aderito all’iniziativa che nella sua semplicità esalta comunque l’importanza del rapporto che deve caratterizzare le attività del territorio con i cittadini anche più piccoli di Montegrotto Terme», ha commentato il sindaco Mortandello. A breve verrà convocata una riunione per presentare alle attività produttive il calendario eventi turistici, per un loro coinvolgimento nelle manifestazioni sportive come la Padova Marathon e soprattutto per ascoltare le esigenze di un comparto che essendo in grande evoluzione necessita di essere attentamente monitorato e seguito».