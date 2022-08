Un corso di italiano per stranieri: a Noventa si può

Un corso di italiano per stranieri. L'idea è giunta dall'assessore ai Servizi sociali di Noventa Padovana, Giovanna Carraro che spiega così la volontà dell'amministrazione comunale: «L'integrazione è alla base della civiltà, ecco perchè credo fermamente in questo progetto. I residenti del nostro paese per inserirsi nel tessuto sociale, necessitano di avere i più elementari rudimenti della lingua italiana. Ebbene, dal primo ottobre tutto questo sarà possibile.

I corsi, ci tento a precisare, saranno a costo zero sia per gli studenti che per il Comune». Sono previste 100 ore di insegnamento per il livello base, 80 ore per il livello avanzato. Le iscrizioni si ricevono entro il 30 settembre. Sede dell'attività didattica sarà la biblioteca di via Roma. Per poter avviare l'attività servirà un minimo di 20 iscritti. Il progetto si potrà concretizzare in collaborazione con CPIA (Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti) di Padova.

Per informazioni e iscrizioni sarà possibile rivolgersi all'ufficio Servizi Sociali di Noventa Padovana in via Roma 18, oppure telefonando al numero 049.8952134. Potranno partecipare all'iniziativa tutti i residenti che abbiano compiuto i 16 anni di età.