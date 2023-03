Un ex della "Mala del Brenta" aggredisce con un pugno un agente alle Molinette di Torino

Domenica di tensione, quella di ieri, 12 marzo 2023, nel repartino ospedaliero delle Molinette di Torino, dove si è consumata l'ennesima aggressione ai danni di un assistente capo coordinatore della Polizia Penitenziaria di Torino.

Torino

Tutto è avvenuto attorno alle 13 quando il detenuto - Gino Causin, 77 anni, ergastolano, membro di spicco della Mala del Brenta - e? andato in escandescenza arrivando persino a strappare le lenzuola e legandole alla finestra, con il chiaro intento di compiere un gesto estremo. Immediato l'intervento degli agenti della Penitenziaria. Ma Causin, alla loro vista, ha colpito l'uomo con un pugno alla spalla sinistra: l'agente è stato poi soccorso e trasferito in pronto soccorso dove è stato curato e successivamente dimesso con una prognosi di dieci giorni.

Sindacati

Le organizzazioni sindacali Osapp, Uil Pa P.P, Fns Cisl e Fp Cgil del comparto sicurezza Polizia penitenziaria «ribadiscono l’urgenza di concreti e immediati interventi che ad oggi non si sono visti se si considera che il personale di Polizia Penitenziaria di Torino e? completamente abbandonato a se stesso e non ha punti di riferimento. Rinnoviamo pertanto la richiesta di aiuto a tutte le autorita? di tutti i livelli di intervenire per porre fine alla continua escalation di violenza nei confronti del personale di Polizia penitenziaria, che ogni giorno con spirito di abnegazione e senso di responsabilita?, cerca di svolgere i propri compiti istituzionali, nonostante l’inerzia dell’amministrazione penitenziaria. Ancora una volta rinnoviamo l’invito al Ministro della Giustizia e al suo Sottosegretario di recarsi a Torino dove ad oggi si contano gia? dieci aggressioni e altrettanti agenti feriti», denunciano in una nota congiunta.