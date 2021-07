Philip Morris Italia ha presentato “Art for Air Padova”, un progetto in collaborazione con lo street-artist padovano Tony Gallo per promuovere un dialogo aperto su progresso e innovazione. L’opera inedita, realizzata con una vernice dalla tecnologia innovativa, celebra i luoghi simbolo della città di Padova e sarà visibile in Via Cavour per una settimana.

Un’installazione di 30 metri quadrati per celebrare i luoghi simbolo della città di Padova, creata con una vernice dalla tecnologia innovativa progettata da Airlite per ridurre gli agenti inquinanti dell’aria. Un esempio di come arte e scienza possano guidare l’innovazione e il progresso. L’installazione realizzata da Tony Gallo, artista padovano tra i più importanti esponenti contemporanei della street-art italiana, è visibile dal 24 al 31 luglio in Via Cavour 12. Quest’opera all’avanguardia guarda al futuro, rappresentando e omaggiando tre dei luoghi più iconici di Padova: l’Orologio Astronomico di Piazza dei Signori, la Specola – uno dei più antichi osservatori astronomici del XVII secolo – e la piazza Prato Della Valle, la più grande piazza italiana. «Volevo creare un’opera che catturasse ciò che noi padovani amiamo di Padova – afferma Tony Gallo, che aggiunge: “L’opera è stata concepita per rivelare nuove prospettive della nostra vita quotidiana e invitare all'esplorazione e al dialogo. Le caratteristiche dell’opera raccontano una storia di positività e progresso e di come, insieme, possiamo contribuire al futuro della nostra città e della nostra comunità». Art for Air Padova” è parte di un’iniziativa globale di Philip Morris International in collaborazione con i pionieri della scena artistica contemporanea. L’iniziativa intende promuovere un dialogo sull’impatto positivo che il progresso può avere sugli individui e sulle comunità.