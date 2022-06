Un parco nuovo per l'asilo

Sabato 18 giugno dalle 10.00 alle 12.00 inaugurazione del rinnovato asilo nido di via Mastellaro 2 (quartiere s. Anna). Laboratori, giochi, bolle di sapone allieteranno la mattinata. Protagonisti i genitori, che il parco dell'asilo hanno contribuito a trasformarlo, e i loro cuccioli.

Giochi

L'amministrazione comunale ha acquistato nuovi giochi ed attrezzature, i genitori hanno collaborato alla realizzazione degli orti e di giochi realizzati con materiali di riciclo, contemporaneamente sono state sistemate le “aree scavo” per i piccoli esploratori, e le piante di fagioli a far da capanne rifugio. L'asilo nido è gestito dalla cooperativa sociale Cosep e ospita 48 bambini e bambine all'insegna dell'educare in natura com'è nello stile della cooperativa padovana. Un approccio basato sul contatto diretto con la natura grazie al quale ampliare le occasioni e le modalità dell'apprendimento. «Abbiamo investito in nuove attrezzature perché la qualità della crescita dei bambini e delle bambine è al centro delle nostre preoccupazioni e siamo felici di aver avuto al nostro fianco un gruppo straordinario di genitori che hanno partecipato al rinnovamento del nido», ha sottolineato Paola Ranzato, assessore ai servizi sociali, famiglia e casa del comune della Saccisica. «Durante la pandemia con l'equipe educativa abbiamo immaginato assieme ai bimbi come potesse essere la ripartenza e con l'aiuto dei genitori abbiamo costruito alcuni giochi ed attrezzature. Protagonista assoluta la natura che tanto ci è mancata in quei mesi», racconta Valentina Quintavalle, responsabile area minori di Cosep.