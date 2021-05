Una decina di No Mask identificati: volevano manifestare dopo le 22:00

Si sono dati appuntamento in tarda serata, oltre l'orario consentito dal Dpcm, un gruppo di persone aderenti al cosiddetto movimento No Mask. Si sono radunate alle 22 in piazza Signori per poi spostarsi in piazza Erbe. In tutto una decina di persone, sono state tutte identificate dalla Polizia di Stato.

No Mask

Il gruppo di aderenti alla sigla "no mask" avrebbe voluto effettuare delle azioni di disobbedienza civile nella serata del 1° maggio in violazione delle regole sul coprifuoco e sull'utilizzo delle mascherine. Pertanto, personale della DIGOS unitamente a pattuglie della Questura specificatamente predisposte per i servizi anti-covid, ha individuato 8 persone in piazza delle Erbe che si aggiravano indisturbate verso le 22.30 senza mascherine, che pertanto venivano identificate e sanzionate per il mancato uso delle stesse e per la violazione del coprifuoco.