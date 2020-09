Una scritta sopra gli amanti di Kenny Random, in via Manin

La scritta "No privileges" sopra i due amanti creati dallo street artist Kenny Random. E' l'arte di strada che è destinata a mutare o un attacco a un certo "giro" di artisti? E' la domanda che si pongono in tanti anche se la maggior parte dei cittadini è molto dispiaciuta per quanto accaduto a quello che è diventato uno dei simboli della città. Il comune ha già contattato una ditta che riporterà l'opera al suo splendore. Quello che sembra esserla preso meno è proprio l'artista autore dell'opera, Kenny Random, che è avvezzo a questo tipo di dinamiche, anche se possono essere spiacevoli e contravvengono alla regola non scritta che dice che sopra un'altra opera non si dovrebbe disegnare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.