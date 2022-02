Unicef, l’avvocato padovano Limitone nominato componente dell’Organismo di vigilanza

È stato costituito il nuovo Organismo di Vigilanza del Comitato Italiano per l’UNICEF. La Fondazione guidata dalla presidente Carmela Pace ha individuato tre componenti tra cui il legale padovano Roberto Limitone.

Unicef

L’avvocato Limitone si occupa da quasi trent’anni di diritto societario, anche con riguardo particolare alla compliance aziendale. L’OdV di UNICEF, in ossequio alla normativa, è tenuto a vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Onlus e sul suo concreto funzionamento.

Comitato

Il Comitato Italiano per l’UNICEF, istituito nel 1974, conta ormai più di cinquemila volontari su tutto il territorio nazionale, 276 mila donatori e oltre 65 milioni di euro raccolti. La Onlus lavora quotidianamente per garantire la sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo delle potenzialità di ogni bambino e bambina, con speciale cura per quelli più fragili e vulnerabili. Tra i compiti principali c’è quello di raccogliere fondi per sostenere i programmi nei Paesi in via di sviluppo, oltre a informare e sensibilizzare l’opinione pubblica su diritti e bisogni dell’infanzia e dell’adolescenza a livello globale.”