Unione Inquilini sfida l'Ater: «Case sfitte non vengono assegnate a chi ha bisogno finiscono all'asta»

Attivisti dell’Unione Inquilini e dello Sportello Sociale di via Bajardi,1, con un blitz a sorpresa stamattina in via Michele Sanmicheli 5/E, hanno denunciato quella che senza mezzi termini definiscono una "vergogna".

Asta

«Il 23 marzo - spiegano gli attivisti indicando lo stabile di fronte al quale si sono ritrovati - in pieno centro città, sarà assegnato all’asta, ultimo di una lunga emorragia che fa male. Ater, ma anche il comune di Padova, non hanno mai pubblicato la lista completa delle case sfitte, ma sono centinaia. Ogni casa chiusa o venduta all’asta è rubata alle 1347 famiglie di sfrattati e senzacasa in lista di attesa dell’ultimo bando».

Criteri

Gli attivisti contestano la politica di ATER Padova e Regione Veneto che, «malgrado la crisi abitativa svelata dalla pandemia e in aggravamento a causa della guerra, lasciano sfitte e vendono centinaia di case popolari a chi se lo può permettere o vuol speculare. E’ falso che così si potranno costruire altrettanti appartamenti analoghi, è vero che le vendite allontanano i ceti popolari dalla città». Unione Inquilini e Sportello Sociale di via Bajardi, 1, chiedono ad ATER Padova e Regione Veneto lo stop immediato di tutte le aste e vendite e l’assegnazione rapida degli alloggi sfitti.

Assegnazioni

«Il Comune di Padova faccia la sua parte: renda noto e - spingono da Unione Inquilini - assegni tutti, ma proprio tutti, i suoi alloggi sfitti, e, se non riesce a convincere ATER a fermare le vendite, cominci a requisirli per rispettare i diritti umani ratificati dall’Italia dando risposte a chi ne ha bisogno, smettendo di dividere le famiglie nei ricoveri temporanei del così detto terzo settore. Servono risorse? D’accordo, si proceda con l’autorecupero da parte degli assegnatari e si propongano progetti di recupero da finanziare con fondi regionali e del PNRR. Da rinegoziare adesso per fare case popolari, non per aumentare le spese militari».