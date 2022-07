Unione Inquilini: «Spese condominiali salite alle stelle, famiglie in difficoltà»

Oltre all'emergenza sfratti che potenzialmente coinvolge mille famiglie del padovano, ora c'è una nuova criticità che mette in difficoltà le famiglie: il costo delle spese condominiali salito in maniera esorbitante

A pochi giorni dalla sentenza che lo ha visto imputato per violenza privata dopo aver resistito a uno sfratto e la quale ha dato ragione al presidente di Unione Inquilini, abbiamo incontrato Cesare Ottolini per commentare la decisione del tribunale. E' stata l'occasione per fare il punto sul rischio sfratto che incombe su circa un migliaio di famiglie ma anche su una nuova emergenza che si abbatte sulle famiglie, quella della esorbitante crescita delle spese condominiali che stanno mettendo in difficoltà molti.