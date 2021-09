Unipd, 50 borse di studio per studentesse e studenti afgani

L'Università di Padova ha deciso di promuovere l’avvio di una nuova linea di finanziamento di borse di studio, utile a supportare studentesse e studenti internazionali con cittadinanza afghana attualmente a rischio a causa dell’evolversi degli eventi nel Paese. A tal fine si intende promuovere un progetto che prevede l’istituzione di 100 borse di studio rinnovabili del valore di 12.000 euro/anno. L’Ateneo finanzierà con risorse proprie 50 borse di studio, mentre 25 borse di studio saranno finanziate da istituzioni locali private e pubbliche, e ulteriori 25 borse di studio potranno trovare opportuna copertura con fondi provenienti da Istituzioni pubbliche o private nazionali. A tale riguardo, il bando specificherà che saranno prioritariamente finanziate le 50 borse di studio coperte con risorse proprie dell’Ateneo, mentre l’attivazione delle ulteriori 50 borse è subordinata all’effettivo reperimento dei fondi esterni.

Borse di studio

Le borse di studio denominate “Unipd 4 Afghanistan” sono rivolte a tutte le studentesse e gli studenti di origine afghana appartenenti alle seguenti categorie: (1) studentesse e studenti iscritti all’Ateneo nell’anno accademico 2020/21, da assegnare allo scopo di assicurare loro la prosecuzione degli studi; (2) studentesse e studenti pre-iscritti e/o ammessi all’Ateneo nell’anno accademico 2021/2022 al fine di fornire supporto economico per l’intera durata degli studi.

Corsi

In particolare, le borse di studio saranno riservate alle vincitrici e ai vincitori di un Avviso di selezione che prevedrà il possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza afghana, residenza fuori dall’Italia ovvero residenza in Italia acquisita successivamente al 1° agosto 2021 (fatta eccezione per gli studenti già iscritti all’Ateneo), possesso di un diploma di scuola secondaria (per chi intende iscriversi ad un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico) o di una laurea (per chi intende iscriversi ad un corso di laurea magistrale) non conseguiti in Italia, ammissione e/o pre-iscrizione ai corsi di studio dell’Ateneo per l’anno accademico 2021/2022 o iscrizione all’anno accademico 2020/2021, non essere pre-iscritti ad un altro Ateneo italiano per l’anno accademico 2021/2022.