L'Università sospende l'ex direttore di Medicina Legale, il professor Montisci

Il professor Massimo Montisci, ex direttore di Medicina Legale di Padova è stato sospeso dall'università di Padova. La decisione dell’Università, che sospende il docente dalle attività d’insegnamento e dallo stipendio, è stata presa dopo l’apertura, lo scorso giugno, di un procedimento disciplinare. Montisci si era già autosospeso dall’azienda ospedaliera l’anno scorso.

Indagini

Il professore è al centro di quattro inchieste giudiziarie che lo vedono già imputato per reati di favoreggiamento personale, frode processuale penale e depistaggio, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale e truffa aggravata, oltre che per abuso d’ufficio, ed evasione fiscale. Il professor Montisci è già stato rinviato a giudizio per una presunta falsa perizia relativa a un’incidente mortale provocato da un’autoblu della Regione Veneto, e per il caso due test antidroga che sarebbero stati contraffatti per favorire due tossicodipendenti. Altri due fascicoli relativi a una truffa ai danni dell’Università e un’evasione fiscale da un milione di euro verranno discussi in udienza preliminare il prossimo febbraio.