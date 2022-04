L'ex convitto Sacro Cuore diventa uno studentato universitario da 400 posti letto: il progetto al Portello

Oltre 400 posti letto e più di 300 camere: questi i numeri del nuovo studentato universitario che verra realizzato all'interno dell'ex convitto Sacro Cuore di via Belzoni a Padova.

Studentato

L'ok definitivo - come spiega "Il Mattino di Padova" - è arrivato nel corso del consiglio comunale, con il via libera al cambio di destinazione d'uso da "istituzione religiosa" (era un convitto gestito da suore e che ospitava solo studentesse) ad "attrezzatura di interesse comune". I lavori per la realizzazione partiranno a settembre 2022 e dovrebbero durare un anno e mezzo circa: gli investitori israeliani hanno dovuto sborsare 20 milioni di euro per acquistare la parte di proprietà gestita dall'ente religioso "Provincia italiana della Società del Sacro Cuore". Oltre alle stanze verranno realizzate anche aule studio, sale polifunzionali, un bar a uso esclusivo degli ospiti dello studentato oltre a sale comuni. L'ex convitto è considerato strategico dall'Università di Padova in quanto in zona Portello e quindi vicina anche all'area ospedaliera.