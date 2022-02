Cade in discesa durante un giro sul Montello e sbatte il volto su una pietra

Brutta disavventura nella mattinata di oggi, 6 febbraio, per un cicloamatore padovano di San Martino di Lupari, M.Z., di 48 anni. L'uomo, in sella ad una mountain bike, è rimasto ferito seriamente a causa di una brutta caduta in discesa mentre stava affrontando la discesa della presa 14, a Giavera del Montello. Il 48enne, nella caduta, ha colpito violentemente il volto su una pietra, riportando lesioni che hanno richiesto l'intervento immediato di medico e infermieri del Suem 118 che hanno soccorso il cicloamatore sul posto, trasportandolo poi d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. L'uomo non sarebbe per fortuna in pericolo di vita.

Questa mattina 6 febbraio, invece, attorno alle 10.15 la centrale del 118 ha allertato il soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, per attivarsi in caso di necessità di supporto all'elicottero di Treviso emergenza e al Suem di Montebelluna, a seguito della caduta di un ciclista sulla presa del Montello. M.Z., 48 anni, di San Martino dei Lupari, stava infatti scendeno assieme ad amici con la sua mountain bike lungo il percorso Gongolo, che solca un ripido canalone, quando era stato sbalzato dalla bici e aveva sbattuto a terra con il volto perdendo inizialmente conoscenza. Sbarcati nelle vicinanze, equipe medica e tecnico di elisoccorso hanno raggiunto l'infortunato, che aveva riportato sospetti trauma facciale e cranico, lo hanno stabilizzato e caricato in barella, per poi portarlo all'elicottero, decollato in direzione dell'ospedale di Treviso.